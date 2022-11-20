Вселенная благоволит! Володина назвала самый удачный день на неделе с 21 по 27 ноября

Василиса Володина в своем Telegram-канале дала прогноз, какой будет неделя с 21 по 27 ноября. Так, астролог уточнила, что этот период окажется весьма позитивным, особенно учитывая смутные дни после коридора затмений. Все словно воспрянут духом, смогут найти гармонию, пробудить в себе радость к жизни.

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Так, Володина назвала самый удачный день на неделе. И им окажется понедельник, 21 ноября.

Вторник, 22 ноября, станет помощником и развлекателем. Четверг, 24 ноября – новатор. Воскресенье, 27 ноября – мотиватор.