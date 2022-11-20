Можно выдыхать? Василиса Володина увидела предзнаменование выхода из сумрачного периода

Известный астролог Василиса Володина настаивает на том, что все мы находимся под влиянием небесных светил. А это значит, что благоприятные периоды сменяют сложные и наоборот.

Теорию Василиса Володина доказывает практикой, приводя примеры из жизни людей, родившихся под тем или иным знаком зодиака.

На этот раз Василиса Володина в телеграм-канале сделала акцент на том, что в последние пару представители многих знаков зодиака почувствовали себя намного лучше. И это - несмотря на внешние обстоятельства, которые не сильно изменились.

Улучшение самочувствия Василиса Володина объяснила наступлением нового зодиакального периода. Так что, можно выдыхать. Он - благоприятный.

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