Володина вскрыла единственную проблему для всех знаков зодиака с 21 по 27 ноября

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась предзнаменованием, какой будет неделя с 21 по 27 ноября. Этот период, как дала понять астролог, станет первым позитивным за последние дни.

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Так, на неделе, как утверждает Володина, все мозолящие глаза препятствия отойдут на второй план или вовсе как будто растворятся. Однако останется всего одна проблема, которая будет актуальна для всех знаков зодиака.