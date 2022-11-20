Препятствиям конец! Володина назвала дни первой передышки после бурного напряга

Василиса Володина в своем Telegram-канале дала свежий прогноз на неделю с 21 по 27 ноября. И он звучит вполне ободряюще на фоне предзнаменований, которые касались текущего периода.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Так, первая неделя после коридора затмений (с 25 октября по 10 ноября) ознаменовалась повышенной тревожностью. На первый план вышли события, которые довлели еще в октябре. Был вероятен откат и в делах.

Однако будущая неделя, судя по прогнозу астролога, окажется позитивной. Всем впервые за долгое время удастся зарядиться оптимизмом, так сказать, вздохнуть полной грудью.