Препятствиям конец! Володина назвала дни первой передышки после бурного напряга

Василиса Володина в своем Telegram-канале дала свежий прогноз на неделю с 21 по 27 ноября. И он звучит вполне ободряюще на фоне предзнаменований, которые касались текущего периода.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
Так, первая неделя после коридора затмений (с 25 октября по 10 ноября) ознаменовалась повышенной тревожностью. На первый план вышли события, которые довлели еще в октябре. Был вероятен откат и в делах.
Однако будущая неделя, судя по прогнозу астролога, окажется позитивной. Всем впервые за долгое время удастся зарядиться оптимизмом, так сказать, вздохнуть полной грудью.
«Прорастает чуть больше уверенности в себе, поднимает голову оптимизм, проснулись радость жизни и какая-то легкость. Как будто препятствия растворились или не так мозолят нам глаза. А с четверга и вовсе веет свежим бризом новизны, открытий, чего-то молодого и сильного», - заверила Володина.