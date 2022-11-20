Володина назвала три знака зодиака - абсолютных везунчиков недели с 21 по 27 ноября

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась свежим прогнозом, назвав три знака зодиака - абсолютных везунчиков на неделе с 21 по 27 ноября. Также астролог дала понять, каким выдастся этот период.

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Из плюсов - есть шанс воспрять духом, сделать глоток свежего воздуха, напитаться оптимизмом. Все препятствия окажутся несущественными. Хотя ранее они могли досаждать.

Везунчики недели - Львы, Скорпионы и Рыбы. Представителям этого зодиакального круга будут благоволить небесные светила. В эти дни им будет удаваться многое.