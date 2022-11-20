Володина назвала три знака зодиака, которые вернут свои потери: Трамп – яркий представитель

Василиса Володина в Telegram-канале «Василиса Володина» назвала три знака зодиака, которые вернут в ноябре свои утраченные позиции. Это Близнецы, Овны и Скорпионы.

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В пример она привела Дональда Трампа, который является Близнецом.

«7.1.2021 – заблокирован в Twitter - Марс в этот день перешел в знак Тельца, резко ослабел. 19.11.2022 – разблокирован Маском: Марс ретрограден, а ретроградность символизирует возвращение в прошлое», - поведала Василиса Володина.

Астролог заметила, что Марс абсолютно у каждого из нас управляет какими-то сферами жизни. «И сейчас в этих сферах возможен камбек, откат назад или есть шанс вернуться на когда-то упущенные позиции. У каждого это четко определенные темы – у кого-то недвижимость, у кого-то здоровье или отношения с детьми», - написала Володина.