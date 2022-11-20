Астролог научил, как изменить свою жизнь к лучшему: простые действия – мысль и подарок

Ведический астролог Нариндер Нилам рассказал МК.ru, что с 23 ноября планеты готовят нам позитивные изменения. Все, что тормозилось до этого внезапно обретет силу и может изменить нашу жизнь к лучшему.

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Однако астролог предупредил, что люди должны впустить это лучшее в свою жизнь, ведь мы сами мешаем негативными мыслями своему настоящему и будущему.

Чтобы наша жизнь обрела благоприятное русло в ночь с 23 на 24 ноября нужно думать о позитивных изменениях для себя лично и для всего мира. Нужно посылать в космос осознание того, что мы на самом деле хотим справедливости, мира и высшей любви - не плотской, а любви ко всему живому.

При этом Нилам убежден, что перед этим нужно очистить свою карму от грехов предков. Например, если кто-то из них воровал или был жаден - необходимо кому-то сделать подарок. Делать это нужно от чистого сердца и не торговаться с высшими силами.