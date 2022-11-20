«Вас ждет любовь и успех»: Глоба предрекла счастье одному знаку зодиака

Тамара Глоба предрекла Овнам светлое окончание ноября, хотя начало месяца и его середина были для представителей этого знака зодиака не самыми лучшими.

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В ноябре Овны могли потерять что-то важное для себя, почувствовать в своей жизни возросшие финансовые расходы. Не исключены проблемы со здоровьем.

Однако конец месяца принесет Овнам долгожданное счастье, которое они, конечно же, заслужили. Приятные романтические чувства могут захлестнуть представителей этого знака зодиака, а также забота близких.

«Вдали от дома вас ждет любовь и успех, поддержка окружающих и внимание тех, кто вокруг вас», - сказала Тамара Глоба на своем YouTube-канале.

По словам астролога, у Овна будет очень много дорог в конце месяца, и им стоит быть осторожными в пути.