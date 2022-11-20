«Возможны потери»: от чего Глоба предостерегла Овнов в этом месяце

Тамара Глоба в своем астрологическом прогнозе на ноябрь авторского YouTube-канала предостерегла Овнов от опрометчивых шагов.

«Для рожденных под знаком Овна ноябрь – это период, который требует повышенного внимания», - предостерегла астролог.

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Она посоветовала Овнам быть в ноябре предельно внимательными к некоторым событиям, это необходимо для их благополучия и счастья.

«Будьте внимательны за рулем и к вопросам здоровья. Возможны потери и расходы», - добавила Глоба.

Тем не менее Овны будут счастливы, особенно во второй половине месяца, когда звезды сулят им путешествия, интересные предложения вдали от дома.