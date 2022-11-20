Назван знак зодиака, который упускает свою жизнь: вы гоняетесь за посредственными вещами

20 ноября может стать судьбоносным для Рака, так считают астрологи, которые дали прогноз сайту 5-tv.ru.

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Эксперты астрологии уверены, что звезды прекрасно видят старания Рака, как и близкие представителей этого знака Зодиака.

Однако астрологи уверены, что Рак гоняется за посредственными вещами, упуская свое истинное предназначение. Если вы чувствуете, что ваш путь в чем-то более высоком и светлом – следуйте ему. Важно понимать свое предназначение.

И абсолютно всем знакам зодиака астрологи рекомендуют 20 ноября забыть про работу, заботы и дела и погрузиться в отдых. Лучше в окружении родственников и близких по духу людей.