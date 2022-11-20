Победитель ноября: астрологи назвали знак зодиака, который станет счастливчиком

20 ноября – это день убывающей Луны в Весах. В воскресенье людям нужно дать себе отдышаться, забыть про дела и отдаться отдыху, пишет 5-tv.ru.

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Лучше это время провести со своими близкими, заняться физическим и душевным здоровьем.

Среди прочих знаков зодиака, утверждают астрологи, выделится Телец. Он станет настоящим победителем, если доверится своей интуиции.

У него есть одна нерешенная задача, ответ на которую на самом деле довольно прост. Овен поймет его, если послушает свое сердце.