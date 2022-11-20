«Единение духа»: Глоба предрекла умиротворение после тяжелых конфликтов

Тамара Глоба.

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Уже в ноябре 2022 года мы испытаем на себе нечто новое.

Тамара Глоба в своем прогнозе на ноябрь заметила, то месяц все еще не будет спокойным. Неожиданно вылезут природные катаклизмы вроде наводнений и землетрясений.

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Техногенные катастрофы и связанные с электричеством тоже не будут радовать людей. Конфликты геополитического масштаба никуда не денутся, но вместе с тем люди уже успеют устать от них и неожиданно почувствуют желание объединяться.

«Активное противостояние сил, споры и мятежность, которые гуляют в народе, также принесут и единение духа параллельно событиям, которые приносят взрывные моменты», - сказала Глоба на своем YouTube-канале.

Одним из самых сложных периодов она назвала конец ноября.

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