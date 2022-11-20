«Попытаются обмануть»: Тамара Глоба назвала знаки, у которых будут проблемы с финансами

Астролог Тамара Глоба рассказала, каким двум знаком стоит быть осторожнее в воскресенье, 20 ноября.
Эксперт по звездам составила гороскоп для Овнов и Раков.
Глоба отметила, что у Основ в воскресенье все будет складываться хорошо. Кроме финансовой сферы:
«День будет полон неожиданностей и приятных сюрпризов. С финансами стоит проявить внимательность и осторожность, так как есть риск попасть в поле зрения негативных персонажей, которые попытаются обмануть Овнов и выманить у них средства».
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«Есть риск прочувствовать материальные сложности. Но это далеко не все проблемы, с которыми придется столкнуться данному зодиаку», – заявила Глоба для rsute.ru.
Астролог посоветовала Ракам меньше заниматься самокопанием в этот день.
Напомним, ранее астролог Анжела Перл предсказала трем знакам финансовый успех.