«Попытаются обмануть»: Тамара Глоба назвала знаки, у которых будут проблемы с финансами

Астролог Тамара Глоба рассказала, каким двум знаком стоит быть осторожнее в воскресенье, 20 ноября.

Эксперт по звездам составила гороскоп для Овнов и Раков.

Глоба отметила, что у Основ в воскресенье все будет складываться хорошо. Кроме финансовой сферы:

«День будет полон неожиданностей и приятных сюрпризов. С финансами стоит проявить внимательность и осторожность, так как есть риск попасть в поле зрения негативных персонажей, которые попытаются обмануть Овнов и выманить у них средства».

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