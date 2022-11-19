Василиса Володина дала точный прогноз на выходные

Известный астролог Василиса Володина дала прогноз на субботу, 19 ноября. По ее словам, соединение Меркурия и Венеры в Стрельце становится точным. А это значит, что страсти немного стихают.

«Ждем легкомысленного восприятия потока событий (ох, не хватает его последние месяцы), девического идеализма и способности наслаждаться произведениями искусства», - заявила Володина.

При этом астролог добавила, что в целом люди устали от стрессов и хочется уже расслабиться. Наконец.