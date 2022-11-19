«Подняться по карьерной лестнице»: астролог предсказала удачу в финансовой сфере трем знакам

Астролог Анжела Перл рассказала, кому из знаков зодиака повезет в деньгах в субботу, 19 ноября.
Автор Youtube-канала об астрологии увидела у Близнецов перспективы в карьере.
«Не стоит верить тому, что говорит общественность. Возможно, все сговорились, дабы ввести Близнецов в заблуждение. Если кто-то доверил секрет, то не нужно его никому рассказывать. Иначе можно потерять не только доверие, но и авторитет. Также могут начаться серьезные неприятности», – отметила астролог.
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Также Анжела Перл предсказала денежный успех Ракам и Стрельцам.
Ракам эксперт предложила вспомнить о влиятельных покровителях:
«Они могут помочь подняться по карьерной лестнице. Причем в этот день они точно не откажут в помощи. После этого у Раков начнется просто великолепная жизнь. Однако работы, конечно же, прибавится».
Стрельцам Анжела посоветовала остерегаться мошенников. В остальном же представителей этого знака ждет успех.
«Ничего плохого от этого дня Стрельцам не стоит ожидать. Это касается как финансовой сферы, так и личной жизни. Стрельцы наконец-то получат вознаграждение за дела, которыми занимались на протяжении долгого времени», – заявила Перл для rsute.ru.