«Подняться по карьерной лестнице»: астролог предсказала удачу в финансовой сфере трем знакам

Астролог Анжела Перл рассказала, кому из знаков зодиака повезет в деньгах в субботу, 19 ноября.

Автор Youtube-канала об астрологии увидела у Близнецов перспективы в карьере.

«Не стоит верить тому, что говорит общественность. Возможно, все сговорились, дабы ввести Близнецов в заблуждение. Если кто-то доверил секрет, то не нужно его никому рассказывать. Иначе можно потерять не только доверие, но и авторитет. Также могут начаться серьезные неприятности», – отметила астролог.

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Также Анжела Перл предсказала денежный успех Ракам и Стрельцам.