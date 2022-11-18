Станет заметно легче: Василиса Володина спрогнозировала скорое изменение ситуации

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале анонсировала наступление нового периода, во время которого люди начнут чувствовать себя намного лучше.

Причем самочувствие не будет зависеть от внешних факторов. Ситуация останется объективно прежней, а субъективные ощущения улучшатся.

Таким образом на нас будет влиять расположение светил. Сложный с астрономической точки зрения период пройден. И даже плохая погода не сможет испортить позитивного настроения.

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