Станет заметно легче: Василиса Володина спрогнозировала скорое изменение ситуации

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале анонсировала наступление нового периода, во время которого люди начнут чувствовать себя намного лучше.
Причем самочувствие не будет зависеть от внешних факторов. Ситуация останется объективно прежней, а субъективные ощущения улучшатся.
Таким образом на нас будет влиять расположение светил. Сложный с астрономической точки зрения период пройден. И даже плохая погода не сможет испортить позитивного настроения.
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«Не в погоде дело, а в том, что Венера и Меркурий выбрались из сумрачного Скорпиона в знак Стрельца. И сразу кажется, что не все потеряно, что жизнь распахивает возможности шире обычного, что не надо грустить, а надо действовать, преодолевать и вершить», — написала в телеграм-канале Василиса Володина.