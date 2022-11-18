Почему в ночь с 23 по 24 ноября нужно думать о мире во всем мире: астролог — о тайне этого времени

Ведический астролог Нариндер Нилам рассказал, что 23 ноября звезды преподнесут нам позитивные изменения. Это день памяти и мудрости предков, в Индии верят, что в это время их души спускаются на землю, чтобы навести порядок в нашем мире.

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В ночь с 23 на 24 ноября Нилам посоветовал думать о позитивных изменениях для себя лично и для всего человечества. О справедливости, мире, достатке, мудрости и высшей любви.

24 ноября людей ждет новолуние и вместе с ним — обновление всего в лучшую сторону.

«С этого дня все станет налаживаться и у вас лично, и вокруг вас», — заверил астролог МК.ru.

Правда он уточнил, что для этого люди должны открыть свою душу миру и отогнать от себя дурные мысли, то есть дать добру войти в наши судьбы.

Нариндер Нилам считает, что негативные мысли ничего не значат, но это ошибка. Люди сами порой ими привлекают беду, поэтому так важно уметь видеть любовь в духовном смысле слова друг в друге.