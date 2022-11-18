Еще 3 года — и это реальность! Глоба дала первый ободряющий прогноз на 2026 год

Тамара Глоба поделилась позитивным прогнозом на 2026 год, намекнув, что жесткие события сегодняшнего дня приведут к тому, что у всех появится желание объединиться и построить мир на дружественной основе. Однако до этого стоит пережить все то, что выпадет в 2023-м. Год Водяного Кролика, по словам астролога, обещает стать самым тяжелым за последнюю тройку лет.

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«И только с 2026-го мы начнем те события, которые могут привести к открытому миру», — заверила Тамара Глоба, дав понять, что через каких-то три года многое, о чем нельзя было и помыслить, станет реальностью.

Так, астролог уточнила, что в будущем исчезнут визы, а государства будут положительно настроены по отношению друг к друг. Страны, которые были в забвении, воскреснут и станут значимыми.

По материалам YouTube-проекта «Стрелец-молодец»