Астрологи рассказали о «дне силы» – что станет с людьми: 25 ноября Юпитер избавится от ретроградности

25 ноября астрологи считают «днем силы», ведь именно в пятницу Юпитер избавится от ретроградности.

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В этот день люди могут услышать свою интуицию на удивление ясно, к ней рекомендуется прислушаться – она работает правильно. Внутренний голос подскажет, как поступить.

Люди ощутят вдохновение и полет творческой мыли, что неизменно отразится на их жизни. Многие забудут про эгоцентризм и проявят щедрость, что в свою очередь позитивно скажется не только на их душевном состоянии, но и на жизни других людей.