Главное — не перебаламутить! Какому знаку зодиака надо усмирить гнев на неделе до 25 ноября

Астролог Людмила Митрохина дала свежий прогноз на период, который затронет даты с 19 по 25 ноября. Так, одному знаку зодиака нужно проявить терпимость и усмирить свой праведный гнев. В противном случае рожденные под этим созвездием могут вляпаться в крупную ссору. О ком речь? И это Тельцы.

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На первом месте у представителей этого зодиакального круга стоят их собственные интересы. Многие будут чувствовать апатию и снижение тонуса. Поэтому основная задача Тельцов — не ввязываться в конфликты и вести спокойную каждодневную деятельность.

«Кстати, не стоит корить себя, если сорвутся деловые переговоры», — добавила астролог.

По материалам 7days