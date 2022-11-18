Под ударом нервы и старые травмы! Какому знаку зодиака надо заняться здоровьем до 25 ноября

Астролог Людмила Митрохина дала свежий прогноз, который относится к датам с 19 по 25 ноября. Речь зашла о знаке зодиака, которому в эти дни крайне важно позаботиться о своем здоровье и не пренебрегать самочувствием. О ком речь? И это Рыбы.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Так, рожденные под этим созвездием должны успеть закончить массу того, чтобы задумано ранее. Однако представителям этого зодиакального круга катастрофически не хватает времени, а тут еще и подведет здоровье.

«Из-за перенапряжения могут активизироваться старые травмы, а также по ударом нервная система. Старайтесь держать себя в руках, чтобы не разругаться со всеми подряд и не оказаться в больничной палате», - добавила астролог.

По материалам 7days

