Тамара Глоба дала тревожный прогноз, назвав самый тяжелый год за последнюю тройку лет

Тамара Глоба. Фото: кадр из видео, скриншот

Ситуация ужесточилась еще с конца лета 2022 года.

Тамара Глоба считает, что сегодняшние жесткие события в будущем повлекут за собой глобальные перемены. И как бы странно это сейчас не звучало, возникнет желание построить мир на дружественной основе. Иными словами, объединиться — это коснется и визового режима. 

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Начиная с 2021 года, можно сказать, события имели тревожную окраску. Пандемия только оттянула неизбежное. 2022 год стал испытанием для всех. Но самым тяжелым за последнюю тройку лет выдастся именно год Водяного Кролика. Так, происходящее в 2023-м станет проверкой для многих.

По материалам YouTube-проекта «Стрелец-молодец»

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