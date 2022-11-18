Коснется всех стран: какие события свершатся в мире до декабря, рассказала Глоба

Известный астролог Тамара Глоба рассказала своим подписчикам на канале YouTube, что лунное затмение повлияет на события в мире до самого конца месяца, вплоть до начала декабря.

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Мы будем ощущать проблемы с техникой, транспортом, перелетами, переездами, проблемы, связанные с энергией.

«Это может коснуться практически всех стран», - заметила Тамара Глоба.

Астролог также сказала, что и природа будет бунтовать в этот период. Не исключены наводнения и землетрясения.