Коснется всех стран: какие события свершатся в мире до декабря, рассказала Глоба

Известный астролог Тамара Глоба рассказала своим подписчикам на канале YouTube, что лунное затмение повлияет на события в мире до самого конца месяца, вплоть до начала декабря.
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Мы будем ощущать проблемы с техникой, транспортом, перелетами, переездами, проблемы, связанные с энергией.
«Это может коснуться практически всех стран», - заметила Тамара Глоба.
Астролог также сказала, что и природа будет бунтовать в этот период. Не исключены наводнения и землетрясения.
«Потому что божество небесных вод, которое относится к Скорпиону – Апо – открывает свои врата в этом месяце», - пояснила Глоба.