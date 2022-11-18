«С этого дня все станет налаживаться»: индийский астролог Нилам раскрыл, когда придет порядок

Ведический астролог Нариндер Нилам рассказал, что 23 ноября станет для людей особым днем. По словам индийского джйотишья, с этого момента планеты подготовили позитивные изменения.

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«23 ноября наступит Амавасья титхи и продлится сутки. Это память и мудрость предков, в это время их души спускаются к нам, чтобы навести порядок в нашем мире», - поведал астролог МК.ru.

В эти сутки Нилам не советовал употреблять в пищу мясо и рекомендовал произносить мантру Ом Сом Сомайя Намаха в определенное время (когда спускаются души предков). В Индии этот период наступит 24 ноября в 4.23 утра, поэтому россиянам придется самостоятельно определить сколько это по их часовому поясу.