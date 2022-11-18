«Должно стать еще лучше»: астролог рассказала, кому из знаков удастся найти выход из тупика

Стало известно, кому из знаков зодиака в пятницу, 18 ноября, звезды сулят удачу.

Астролог Надежда Сташина составила гороскоп на день. Эксперт отметила, что овнам повезет 18 ноября.

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В это непростое время представители данного знака смогут сориентироваться и найти выход. Даже когда все вокруг видят только тупик.