«Должно стать еще лучше»: астролог рассказала, кому из знаков удастся найти выход из тупика

Стало известно, кому из знаков зодиака в пятницу, 18 ноября, звезды сулят удачу.
Астролог Надежда Сташина составила гороскоп на день. Эксперт отметила, что овнам повезет 18 ноября.
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В это непростое время представители данного знака смогут сориентироваться и найти выход. Даже когда все вокруг видят только тупик.
«То, что и так продвигается хорошо, должно стать еще лучше. В трудных ситуациях станет проще увидеть выход, сориентироваться и начать маневрировать», – заявила астролог Надежда Сташина для radiomir.fm.
Напомним, ранее астрологи рассказали о том, как правильно загадывать желание в год Водяного Кролика. К слову, можно будет написать целых восемь желаний. Символ грядущего года уважает эту цифру.