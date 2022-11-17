Названа самая опасная дата декабря

Астрологи считают, что в конце декабря произойдет новолуние и в связи с этим этот период станет напряженным для людей. Самая опасная дата — 23 декабря.

«Возможно усиление конфликтности или непонимания во взаимоотношениях между людьми, что может привести к авариям на транспорте», — говорят астрологи.

Также в этот период нам обещают мировую дестабилизацию. Так что грандиозные планы на это время лучше не планируйте, передает luna-segodnja.