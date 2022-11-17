Астрологи предупредили о важных событиях с 17 по 22 декабря

На дворе - середина ноября и сейчас самое время узнать, что приготовили для нас звезды на декабрь 2022 года. Последний месяц года всегда суетной, беспокойный, однако хорошее тоже будет.

«Период с 17 по 22 декабря будет способствовать укреплению любовно-романтических связей», - заявили астрологи. Поэтому те, у кого есть проблемы в личной жизни, могут рассчитывать на их разрешение.

Кроме того, 20-го числа Юпитер войдет в созвездие Овна. А это значит, что у женщин и мужчин повысится сексуальный и творческий потенциал, передает luna-segodnja.