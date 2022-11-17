Астрологи назвали даты самых серьезных конфликтов в декабре

Близится декабрь, и астрологи не спешат нас утешать спокойными новостями. Месяц будет тоже сложным, но свет в конце тоннеля все же мы увидим.

«В первой декаде декабря 2022 (особенно с 5 по 11-е число) возникнут сложные вопросы и конфликты, надо быть очень осторожными», - говорится в послании астрологов.

Однако во второй декаде месяца все начнет вставать на свои места. Меркурий войдет в знак Козерога. А это значит, что нас ждет экономический рост, повысится деловая активность.