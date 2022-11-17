2023-й — обухом по голове, а 2024-й даст ясность! Тамара Глоба описала, что ждать россиянам в эти два года

Тамара Глоба дала прогноз на будущее, поделившись мнением относительно того, что ждать россиянам от двух ближайших лет. Астролог не стала скрывать, что год Водяного Кролика ознаменуется важными событиями. Многие эксперты утверждают, что 2023 год станет критически важным.

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В свою очередь, Тамара Глоба пояснила, что год Водяного Кролика станет самым сложным за последнюю тройку лет. Даже прошедшие 2021-й и 2022-й с пандемией, скачком валюты, кризисом и спорами, покажутся сказкой. 2023 год выдастся тяжелым, смутным — он проверит всех на прочность.

Зато 2024-й внесет некоторую ясность, это время станет отправной точки для будущего урегулирования всех проблем.

По материалам YouTube-проекта «Стрелец-молодец»