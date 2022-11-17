Взять свое в 2023-м! Как правильно загадать желания в год Водяного Кролика, чтобы сбылось

Как правильно загадать желания в новогоднюю ночь, чтобы они непременно исполнились в год Водяного Кролика. Лайфхак прост!

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Все свои желания надо заранее написать на отдельных листках. Главное — не использовать частицу «не» и слово «хочу» — из-за него запрос превратится в констатацию факта. А как правильно?

Формулировка должна быть определенной, например, «я похудею на 10 килограммов» или «я буду зарабатывать 200 тысяч рублей в месяц». А вот так писать не надо: «я хочу похудеть» или «я хочу зарабатывать».

Всего можно написать восемь желаний — число считается в Китае счастливым.

Во время боя курантов каждый листик по одному нужно свернуть в небольшой свиток и поместить в шкатулку. Во время процесса нужно представить, как заветное желание исполняется. После коробочку стоит отнести в ту комнату, в которой вы проводите больше всего времени, и спрятать ее в тайном месте. Главное — вокруг должно быть прибрано, никакого бардака. Вот и весь новогодний ритуал!

Когда одно из желаний сбудется, важно сжечь лист с той самой просьбой при помощи свечи и не забыть поблагодарить Водяного Кролика.

По материалам The Voice