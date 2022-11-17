«Важно, чтобы все не треснуло»: Тамара Глоба назвала год, с которым связаны надежды на улучшение ситуации для всего человечества

Известный астролог Тамара Глоба высказалась на самую горячую тему. Она спрогнозировала события грядущих нескольких лет, рассказав, чего нам всем ждать от 2023 и 2024 годов.

По мнению Тамары Глобы, 2023 год не принесет существенных улучшений. Астролог назвала его «пустым».