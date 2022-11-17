«Важно, чтобы все не треснуло»: Тамара Глоба назвала год, с которым связаны надежды на улучшение ситуации для всего человечества

Известный астролог Тамара Глоба высказалась на самую горячую тему. Она спрогнозировала события грядущих нескольких лет, рассказав, чего нам всем ждать от 2023 и 2024 годов.
По мнению Тамары Глобы, 2023 год не принесет существенных улучшений. Астролог назвала его «пустым».
«Важно, чтобы все не треснуло», - отметила Тамара Глоба.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Более-менее ощутимые перемены для всего человечества произойдут лишь в 2024-м году.
«Год, который будет 24-м, — вот тогда и придет облегчение. Это именно период утверждения финансового: и того, который касается вопросов урожая, и того, который касается мирного урегулирования, настоящего», - добавила Тамара Глоба
По материалам Youtube-шоу Надежды Стрелец.