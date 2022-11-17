Можно выдохнуть! Володина обнадежила россиян после гнетущих предзнаменований

Василиса Володина поделилась со своей аудиторией в Telegram-канале свежим прогнозом на следующие несколько недель. Так, астролог нашла повод порадовать подписчиков после тревожных предзнаменований.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Володина дала понять, что благодаря «точному трину Венеры и Юпитера» все почувствуют не уныние, а долгожданный подъем, всплсек сил и эмоций, многие наконец-то вздохнут полной грудью.

«Все должно получаться легче, гармоничнее, более складно, понятно и отчетливо», — заметила Володина.

Так, коридор затмений пройден и впервые после напряженных дней этого смутного периода можно настроиться на позитивные события и приятные сюрпризы.

«В течение нескольких недель в жизни будет ощущаться больше праздника. Светлого и радостного. Надеюсь, что трин Солнца с Нептуном нас не одурачит», — добавила астролог.

При этом Василиса Володина дала понять, что на неделе с 14 по 20 ноября возможен откат к событиям первой половины октября. Снова напомнят о себе тревога, страхи на фоне непонимания происходящего. Те, кто поддавался этим чувствам в прошлом месяце и сейчас рискуют погрузиться в ту же пучину. И наоборот, тот, кто смог сохранить эмоциональную стабильность, также спокойно перенесет и этот бурный всплеск.