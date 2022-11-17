Задаст жару после 2021-го и 2022-го! Тамара Глоба обозначила жесткие события 2023 года

Тамара Глоба в свежем прогнозе описала, какие жесткие события принесет нам год Водного Кролика. Так, уже с конца лета 2022-го, по словам астролога, могут усилиться споры и конфликты. 2023 год окажется самым критическим.

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Ждать того, что после тревожных событий 2021-го и 2022-го ситуация выправится и все существующие беды отступят по мановению волшебной палочки, не приходится. Дело в том, что 2023 год обещает стать самым сложным за последнюю тройку лет.

Помимо локальных проблем в мире произойдут и природные катаклизмы. Возможны наводнения и землетрясение. В 2023 году именно весной и осенью будет непросто путешествовать, многие страны закроют границы. Мир ждет переоценка всех событий, перемены в психологии, цивилизации.

«События, которые касаются этого жесткого периода, приведут в последствии к желанию объединиться всем миром, как бы странно это сейчас не звучало», - добавила астролог.

По материалам YouTube-канал Тамара Глоба.