«Держите их в поле зрения»: Василиса Володина рассказала, какие люди притянут счастье в вашу жизнь на этой неделе

Оказывается астрология - это не только про звезды, но еще и про цвета. Известный астролог Василиса Володина каждые семь называет цвет, который приносит счастье именно в этот период.

Определила Василиса Володина и цветовую гамму, доминирующую с 17 по 23 ноября. Это значит, что хорошо самим носить одежду таких оттенков и считать везением встречу с людьми, облаченными в наряды этих цветов.

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