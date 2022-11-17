«Держите их в поле зрения»: Василиса Володина рассказала, какие люди притянут счастье в вашу жизнь на этой неделе

Оказывается астрология - это не только про звезды, но еще и про цвета. Известный астролог Василиса Володина каждые семь называет цвет, который приносит счастье именно в этот период.
Определила Василиса Володина и цветовую гамму, доминирующую с 17 по 23 ноября. Это значит, что хорошо самим носить одежду таких оттенков и считать везением встречу с людьми, облаченными в наряды этих цветов.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«На этой неделе ноября доминирующая палитра – светлый припыленный фиолетовый (холодный). Пересмотрите гардероб, используйте как оттенок удачи. Обращайте внимание на тех, кто оделся именно в этот колор – может быть, именно они выполняют космическую миссию помощи окружающим. Держите их в поле зрения!» - написала в телеграм-канале Василиса Володина.