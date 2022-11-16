Будет тяжелым для всего человечества: Тамара Глоба назвала самый сложный для мира год

События сегодня складываются так, что всем с нетерпением хочется заглянуть в будущее, чтобы понять, каким же будет итог и когда все закончится.

На помощь приходят астрологи, которые уверяют, что по звездам можно судить, как сложатся ближайшие годы.

По признанию известного астролога Тамары Глобы, светила пока складываются таким образом, что облегчения в обозримом будущем человечеству ждать не стоит.

2023 год Тамара Глоба назвала сложным для всех и предсказала страшные события.

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