Будет тяжелым для всего человечества: Тамара Глоба назвала самый сложный для мира год

События сегодня складываются так, что всем с нетерпением хочется заглянуть в будущее, чтобы понять, каким же будет итог и когда все закончится.
На помощь приходят астрологи, которые уверяют, что по звездам можно судить, как сложатся ближайшие годы.
По признанию известного астролога Тамары Глобы, светила пока складываются таким образом, что облегчения в обозримом будущем человечеству ждать не стоит.
2023 год Тамара Глоба назвала сложным для всех и предсказала страшные события.
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Тамара Глоба предсказала миграции и природные катаклизмы.
«Будут активные переезды. Люди будут строить не только новые поселки, но и города, где будут доверять тем, с кем живут. Иногда придется оборонять свое жилище, потому что 2023 год будет еще и годом стихийных событий. Мировое пространство также затронут землетрясения и наводнения», — поделилась Тамара Глоба.
По материалам Youtube-шоу Надежды Стрелец.