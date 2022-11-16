Когда все наладится: Тамара Глоба назвала год, в котором придет настоящее облегчение для всех

Известный астролог Тамара Глоба высказалась о последних событиях, происходящих в мире. Она попыталась обнадежить тех, кого это непосредственно касается.
По словам Тамары Глобы, на скорое облегчение рассчитывать не стоит. В 2023-м году каких-то кардинальных перемен не произойдет.
Радужные надежды стоит связывать с 2024-м годом. По крайней мере, по прогнозу Тамары Глобы именно он принесет события, которых мы все ждем.
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«Следующий год будет пустой. В 2024 году придет облегчение. Мы почувствуем не только облегчение, это период утверждения финансового и вопроса урожая, и вопроса настоящего мирного урегулирования», — сказала Тамара Глоба.
По материалам YouTube-шоу Надежды Стрелец