Когда все наладится: Тамара Глоба назвала год, в котором придет настоящее облегчение для всех

Известный астролог Тамара Глоба высказалась о последних событиях, происходящих в мире. Она попыталась обнадежить тех, кого это непосредственно касается.

По словам Тамары Глобы, на скорое облегчение рассчитывать не стоит. В 2023-м году каких-то кардинальных перемен не произойдет.

Радужные надежды стоит связывать с 2024-м годом. По крайней мере, по прогнозу Тамары Глобы именно он принесет события, которых мы все ждем.

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