Исчезнут пенсии: предсказание Владимира Жириновского на 2036 год

Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался около полугода назад, но его изречения и прогнозы стали афоризмами. Например, политик предсказал текущий мировой кризис еще задолго до его начала. А сейчас в Сети появилось его пророчество на 2036 год.

Этот год политик назвал знаковым для нашей страны. Главным образом, между Россией, Сирией, Турцией, Ираком и Ираном отменят все визы. Наличные деньги уйдут из обихода, все забудут про понятие «пенсия».

Жириновский также заявил, что в 2036 году Россия достигнет небывалого технического прогресса и расстояния, наконец, перестанут быть проблемой.

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