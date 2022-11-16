Любовь, семья, карьера — взлет! Тамара Глоба назвала всего один знак зодиака — везунчика ноября

Тамара Глоба в свежем прогнозе назвала один единственный знак зодиака, которому в ноябре удастся заручиться поддержкой небесных светил. Удача будет сопутствовать в их делах, беды отступят. Главное — дать отпор трудностям.

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Для Раков ноябрь довольно удачный, несмотря на трудности, которые ожидают этот знак зодиака. В этом месяце рожденные под этим созвездием переживут творческий подъем, период, когда их слово будет иметь вес. Это хорошее время для детей, для творчества, для интеллектуальной работы. Во всех смыслах, даже в критический период.

Время любви, могут завязаться новые отношения. Вернутся и старые связи, напомнят о себе давние контакты. Но вполне возможно, что с многими из них представители этого зодиакального круга не станут поддерживать связи.

«Есть риск потерять друзей, которых вы приобрели в этом году. Также могут рухнуть планы, которые вы строили с друзьями», — заверила Тамара Глоба.

События могут раскручиваться довольно быстро. Особый успех будут иметь короткие проекты.

Совет: уделите внимание семье — берегите близких, любимых и друзей.

Во второй половине ноября будет много работы. Потребуется внимание к здоровью в последние дни месяца.

По материалам YouTube-канал Тамары Глобы