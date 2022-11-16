Весной — развилка! Володина предрекла, как будет складываться для россиян критически важный 2023 год

Василиса Володина в своем Telegram-канале и в свежих интервью много говорила о том, какими событиями ознаменуется год Водяного Кролика. Так, астролог дала понять, что пока рано делать какие-то прогнозы относительно событий и принятых решений.

При этом уже сейчас можно сказать, что 2023 год выдастся непростым. Ко всему прочему, Василиса Володина просит не нагнетать обстановку, говоря о том, что нельзя видеть все только в тревожных тонах. Всегда нужно надеяться на лучшее.

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После коридора затмений, который выпал на период с 23 октября по 10 ноября, еще одна развилка ожидается весной. В это время будут приняты стратегические решения, поэтому 2023 год критически важен. Это трансформация мира и людей. После этого можно судить о каких-то явлениях, делать прогнозы.