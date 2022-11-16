Рядом затаился враг! Знак зодиака, который выведет на чистую воду недругов в декабре

Астролог Людмила Митрохина назвала знак зодиака, который в период с 17 ноября по 6 декабря должен пережить значимую трансформацию. Однако это дастся им непросто. Они слишком зациклились на своих бедах.

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Стрельцы давно игнорируют тревожные сигналы. Представители этого зодиакального круга постоянно живут прошлым и забыли свою истинную сущностью. Это знак вечного праздника и веселья, поэтому им нужно перестать думать о плохом и просто отпустить проблемы.

«Вы же видите, что все труды напрасны, доверьте высшим силам исправить ваши ошибки. Единственное, что от вас зависит сейчас, — это круг общения. Пришло время почистить ряды знакомых и вычислить псевдодрузей», — добавила астролог.

По материалам 7days