Овнам, Весам и Ракам нужно быть начеку: астролог предсказала печальное будущее

Астрологи дали неутешительный прогноз на 2023 год трем знака зодиака. Овнам, Веса и Ракам предстоит время испытаний.
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Овнов будет преследовать полоса неудач, из которой они не будут знать как выбраться. Вначале они потерпят крах на любовном фронте, а потом начнется беда со здоровьем.
Весам тоже следует больше уделить внимания в следующем году своему здоровью. Иногда им будет казаться, что по такой ерунде не обращаются к специалистам, но астрологи не советуют игнорировать эти тревожные звоночки — лучше перебдеть, чем не заметить проблему.
Раков расстроит год из-за финансовых проблем. Астрологи советуют не рисковать с деньгами, чтобы избежать этой беды.
Источник: progorod76.ru