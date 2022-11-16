Овнам, Весам и Ракам нужно быть начеку: астролог предсказала печальное будущее

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Овнов будет преследовать полоса неудач, из которой они не будут знать как выбраться. Вначале они потерпят крах на любовном фронте, а потом начнется беда со здоровьем.

Весам тоже следует больше уделить внимания в следующем году своему здоровью. Иногда им будет казаться, что по такой ерунде не обращаются к специалистам, но астрологи не советуют игнорировать эти тревожные звоночки — лучше перебдеть, чем не заметить проблему.

Раков расстроит год из-за финансовых проблем. Астрологи советуют не рисковать с деньгами, чтобы избежать этой беды.

Источник: progorod76.ru