Скупая жадность аукнется! Знак зодиака, которого ждет волна трат вплоть до 7 декабря

Астролог Людмила Митрохина дала прогноз на период с 17 ноября по 6 декабря. Так, один знак зодиака рискует столкнуться с тратами, однако, бояться их не стоит. И даже наоборот, скупая экономия представителям этого зодиакального круга на пользу не пойдет. О ком речь? И это Скорпионы.

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Этим знакам зодиака не стоит удивляться тому, что вокруг них будут происходить необъяснимые события. Например, начнет ломаться техника или третьи лица будут всячески мешать. Не стоит злиться, пришло время задуматься: а той ли дорогой надо идти.

«Судьба прямо сейчас подталкивает вас к переменам, осталось ей довериться и сделать шаг. От Скорпионов потребуются финансовые и эмоциональные вложения, настоятельно рекомендуем их не жалеть», - заверила астролог.

По материалам 7days