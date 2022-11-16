Растопчет трудности: знак зодиака - король судьбы, который круто изменит свою жизнь в декабре

Астролог Людмила Митрохина в свежем прогнозе, который относится к датам с 17 ноября по 6 декабря, назвала знак зодиака, который круто изменит свою жизнь до конца года. Так, в первый месяц зимы представители этого зодиакального круга могут справиться со всеми делами. Небесные светила будут им благоволить. О каком счастливчике речь? И это Водолеи.

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Вдолеи должны прекратить действовать нерешительно и постоянно сомневаться в своих поступках. Пришло время брать себя в руки и менять жизнь. У рожденных под этим созвездием появится возможность преодолеть трудности, начать новый проект и удачно завершить текущие дела.

«Меркурий в Стрельце заставляет вас выйти из зоны комфорта, вы должны импровизировать и делать выбор на месте. Если справитесь с новой ролью, то сможете круто изменить свою судьбу», - считает астролог.

По материалам 7days