С 17 ноября по 6 декабря — ссоры по ерунде, кутеж и баснословные траты! Гороскоп для всех знаков зодиака

Астролог Людмила Митрохина предостерегла все знаки зодиака от необдуманных трат. Подтолкнет к транжирству Венера в Стрельце. Это явление пробудит желание потратить больше запланированного. И возможно, не всегда траты будут полезными. Стрелец в превую очередь транжирит деньги не на материальные вещи, а на эмоции.

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«Поэтому не удивляйтесь, если в период с 17 ноября по 6 декабря вам захочется чаще посещать рестораны, ходить в кино, театры или вообще закатить веселую вечеринку в баре и всю ночь угощать малознакомых людей за свой счет», — заверила астролог.

Также в это время у многих возникнет желание поговорить: и куда важнее быть услышанным. В эти дни не исключены ссоры со второй половинкой, причем в большой степени из-за ерунды. В остальном период вполне спокоен.

По материалам 7days