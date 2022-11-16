Развязке - быть! Тамара Глоба назвала год неминуемого конца всех споров и бед для россиян

Тамара Глоба дала свежий прогноз на 2023 год. Так, астролог пояснила, что год Водяного Кролика станет самым тяжелым за последнюю тройку лет. Так что прошедшие 2021 и 2022 год всем покажутся сказкой. И это несмотря на пережитые сложности: пандемию, встряску с валютой, кризисом и другими потрясениями.

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На фоне такого, мягко говоря, неблагоприятного прогноза, с усилением конфронтации в конце 2022-го и начале 2023 года, астролог заговорила о неминуемой развязке. Так, четкое и ясное урегулировании споров возможно, но не ранее, чем через 2-2,5 года.

Это время, когда беды отступят. В 2026 году все придут к пониманию, что нужно объединиться всем миром. Выстроиться новая картина цивилизаций, метаморфозы коснутся психологии и мировоззрения. Так что нынешняя сложная ситуация даст толчок на будущее. И развязка не заставит себя долго ждать.

По материалам YouTube-проекта «Стрелец-молодец»