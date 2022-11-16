Все накалится до предела! Тамара Глоба предрекла, каким будет конец 2022-го и начало 2023 года

Тамара Глоба не возлагает больших надежд на год Водяного Кролика, если говорить о позитивных событиях, разрешении конфликтов и четком урегулировании споров. Даже после коридора затмений, который выпал на даты с 23 октября по 10 ноября, легче в понимании мировых процессов, скорее всего, не станет.

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Ко всему прочему, астролог дала понять, что пик кризиса придется на конец 2022-го и начало 2023 года. Тамара Глоба пояснила, что не исключает появление новых серьезных конфликтов, которые принесут очередную волну бед. Все может накалиться до предела. 2023 год и вовсе станет самым тяжелы за последнюю тройку лет. Так, прошедшие 2021 и 2022 год с пандемией, скачками валют, кризисом и распрями, покажутся сказкой.

Однако во всем этом есть и благоприятная сторона. Астролог дала понять, что сегодняшние события в будущем приведут к желанию сплотиться, построить открытый мир на дружественной основе. Но к этому все придут не раньше 2026 го. То есть через 2-2,5 года.

По материалам YouTube-проекта «Стрелец-молодец»