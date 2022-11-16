17 ноября - особенно благоприятен! Астролог дала прогноз на удачу всем знакам зодиака

Астролог Елена Мун дала свежий прогноз на удачу для всех знаков зодиака на четверг, 17 ноября. Этот день выдастся особенно благоприятным. И будет удачным во многих сферах для всех представителей зодиакального круга. Разумеется, при условии, что будут приложены определенные усилия. Однако небесные светила будут благоволить.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Так, астролог дала понять, что позитивно пойдут дела со средствами массовой информации, правовыми органами, рекламными мероприятиями. Возможны хорошие новости, получение важной информации.

«Удачу принесут контракты, подписанные в этот день, выступления, переговоры, любая деловая активность. Хорошо пройдет благотворительная деятельность: люди склонны проявлять великодушие», - уточнила Мун.

По материалам Vnimanie.pro