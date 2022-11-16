Володина показала список людей, которые станут счастливчиками ноября: по датам рождения

Астролог Василиса Володина обнародовала в своем Telegram-канале «Василиса Володина» список людей, которым посчастливится в ноябре. Он оказался довольно обширным и указывает на конкретные даты рождений.

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По словам Володиной эти люди проживают «гармоничный аспект транзитного Юпитера к натальной Венере».

«Это значит, что они будут больше нравиться окружающим, у них выше шансы на подарки. Им можно смело заниматься внешностью и много еще чего», - сказала Володина.

Так что изучаем список ниже и ищем себя в нем. А вдруг счастье улыбнулось именно вам?