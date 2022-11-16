Самые неверные! Три главных изменщика среди знаков зодиака, которые легко влюбляются

Астрологи и парапсихологи вычислили знаки зодиака, под которыми рождаются самые неверные люди. В народе их принято называть изменщиками. Порой им сложно побороть свою натуру. Разумеется, среди представителей этого зодиакального круга есть и исключения. Однако в большинстве случае, они очень влюбчивые.

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На третьем месте противоречивые Близнецы. Их двойственная натура часто толкает на путь измены. Они всегда душа компании, шутники и балагуры. Потому не удивительно, что к ним тянутся самые разные люди. Близнецы вполне могут соблазниться отношениями на стороне, а вот ответного предательства простить не смогут.

Слывущие неплохими семьянинами Овны, порой проявляют свое безмерное любопытство и за это заслужили серебро рейтинга изменников. Рожденных под этим созвездием люди могут польститься на новый опыт. При этом Овны будут утверждать, что изменяют только телесно, но никак не эмоционально.

Золото у Стрельцов. И все потому, что это самый свободолюбивый знак. Плюс у них есть особая тяга к идеалу, образ которого часто меняется. Но, надо отдать должное Стрельцам: они всегда расстаются по-дружески. Кстати, измены у них происходят в основном в молодом возрасте, когда эмоции зашкаливают.

По материалам Marieclaire.