«Нужно начинать новую жизнь»: Глоба дала прогноз на ближайшее время – финансы, мир, обстановка

Тамара Глоба на своем YouTube-канале рассказала, что лунное затмение ноября принесет в мир критические повороты, которые продлятся до конца месяца – начала декабря.
«Это тотальное лунное затмение захватит события, которые касаются техники, переворотов во многих странах. Они коснутся и политики, и общественной жизни, и, конечно, сферы бизнеса. Прошлый бизнес будет уходить в прошлое. То, что когда-то люди накопили постепенно уйдет в прошлое, будут формироваться новые структуры», - поведала астролог.
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Тамара Глоба сообщила, что в течение полугода те, кто зарабатывал на привычных системах и структурах, потерпят фиаско. «Но нужно начинать новую жизнь», - сказала эксперт.
В ноябре люди почувствуют проблемы с техникой, транспортом, перелетами, переездами, связанные с энергией.
«Энергетические проблемы могут коснуться практически всех стран. Также это природные бунты: наводнения и землетрясения. Будут сбои со связью, будьте внимательные на дорогах», - добавила Глоба.
Также астролог предрекла проблемы с психикой и здоровьем.