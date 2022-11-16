«Нужно начинать новую жизнь»: Глоба дала прогноз на ближайшее время – финансы, мир, обстановка

Тамара Глоба на своем YouTube-канале рассказала, что лунное затмение ноября принесет в мир критические повороты, которые продлятся до конца месяца – начала декабря.

«Это тотальное лунное затмение захватит события, которые касаются техники, переворотов во многих странах. Они коснутся и политики, и общественной жизни, и, конечно, сферы бизнеса. Прошлый бизнес будет уходить в прошлое. То, что когда-то люди накопили постепенно уйдет в прошлое, будут формироваться новые структуры», - поведала астролог.

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